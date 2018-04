Anche Fido fa acquagym

Il primo maggio a Lessolo, nel Canavese, si inaugura una piscina dove i cani obesi (uno su tre, secondo l’Asl di Torino) potranno fare acquagym coi loro padroni, assistiti da un istruttore. Costo, 24 euro all’ora. È evidente che gli ideatori della struttura contano sui cani della vicina Torino, dato che il bacino d’utenza canavesano non sarebbe sufficiente a garantire un ritorno economico.

Oltretutto in zona esistono, già operativi, due centri simili, il “Vauda Beach” di Vauda e il “Working Dog” di Settimo. Chi porterà il cane a far ginnastica nell’acqua spenderà, fra benzina e tariffa, una quarantina di euro. Fanno una strana sensazione, queste notizie, accanto a quelle delle sempre più numerose mense gratuite per vecchi e nuovi poveri, dei centri di acquisto solidale e delle distribuzioni di alimenti della Caritas.

Ma prendiamole come segni di ottimismo: c’è chi patisce la crisi e dorme in macchina e chi può permettersi di spendere centinaia di euro per il proprio cane fra addestramento, acquagym, cibi sempre più sofisticati, abbigliamento, toeletta e veterinari. Non a caso il possesso di un cane è considerato dal Fisco come indice di agiatezza e può far scattare, unito a dichiarazioni dei redditi troppo basse, verifiche fiscali.

Su quelle, da buon libertario, non sono d’accordo. Ognuno può spendere i suoi soldi come vuole, e non è certo uno Stato che tra slot, gratta e vinci, lotto e lotterie favorisce la ludopatia (rovinando migliaia di famiglie anche povere) a poter fare il moralista con chi compra il cibo speciale per gatti castrati. Così va il mondo.

[email protected]