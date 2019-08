Anche la psicosi amianto nell’ex asilo dello spaccio

Chiusa con catene e lucchetti e apparentemente inespugnabile. Eppure la vecchia scuola materna Massimo D’Azeglio di via Pietro Giuria, nel quartiere San Salvario, rimane per residenti e commercianti una profonda ferita aperta. Dopo la grana legato allo spaccio è esplosa anche la protesta per l’amianto, presente nella struttura. Non un pericolo per i passanti, che nel perimetro scolastico non entrano, ma un possibile ostacolo al rilancio (i tempi, infatti, potrebbero allungarsi).

GLI ARCHIVI

«Non sappiamo ancora in quali quantità – spiega il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca – ma riteniamo sia utile capire se serve una bonifica. In attesa della demolizione». Prevista nel 2020 secondo quanto stabilito, in tempi non sospetti, dall’ex vicesindaco Montanari. Con una prima richiesta di fondi avanzata alla Regione per finanziare integralmente il progetto.

Aspettando di capire cosa succederà l’asilo resta un grosso punto interrogativo. Secondo le famiglie della zona i portoni chiusi con catene non avrebbero mai smesso di tenere a bada gli spacciatori. «Scavalcano e il gioco è fatto» raccontano i cittadini. E dello stesso avviso è la Circoscrizione 8. «Finchè quella struttura abbandonata resterà in piedi – continua Ricca – sarà difficile fermare i pusher. Per questo riteniamo servano più controlli e più illuminazione, nelle ore serali. Mentre per quanto riguarda l’amianto c’è da fare anche i conti con l’archivio che andrà, a nostro modo di vedere, tutelato». La messa a punto della nuova scuola appare come un tassello fondamentale nel percorso di rinascita dell’area Parri.

Tenendo conto che un primo risultato si è già visto con la riapertura della piscina che, di fatto, ha portato una riqualificazione nella zona compresa tra via Petitti, via Ormea e via Giuria. Ora nuovamente a portata di cittadino e meno a portata di pusher. Ma questo discorso vale solo per la piscina.

I GUAI DELL’ASILO

Lo stesso non si può dire per l’asilo. Il perimetro della scuola materna di via Pietro Giuria è infatti delimitato da una recinzione alta appena un metro e mezzo e scavalcarla è un gioco da ragazzi. Lo sanno bene i pusher centrafricani che ormai da tempo hanno eletto l’aiuola Parri a nuova piazza dello spaccio. E a nulla sono serviti, fino a oggi, gli investimenti messi in campo da Comune di Torino e Circoscrizione 8.

Quella recinzione troppo bassa e il cortile della scuola completamente immerso nell’oscurità tornano molto utili quando all’orizzonte compaiono i lampeggianti delle pattuglie. Un balzo e gli “sputa palline” riescono a farla franca, svignandosela dall’altro lato della scuola. Il sogno riqualificazione, dunque, resta appeso alla demolizione del vecchio istituto scolastico.