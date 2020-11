Anche piazza Castello si rifà il look per Natale

Ora le piazze auliche si rifanno il look per tornare a risplendere di luce propria in vista del Natale. Dopo anni di polemiche su mancati cantieri, sampietrini che saltano e rattoppi esteticamente non particolarmente brillanti, la Città di Torino ha deciso di dare il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione della pavimentazione di alcune delle principali aree della zona aulica. Occhi puntati su piazza Castello che da sempre è nel mirino dei cittadini per quelle lose rotte e traballanti che hanno già causato qualche piccolo incidente di percorso.

Nei prossimi venti giorni saranno completati i lavori nella parte centrale di piazza Castello, con la sostituzione di alcune lastre in pietra di Luserna nell’area delle fontane. «Un cantiere – spiega il presidente della Circoscrizione 1, Massimo Guerrini -, che avevamo chiesto tempo addietro.

