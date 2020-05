Anche Torino avrà il suo drive in. Sarà nel parcheggio del Lingotto

Se di necessità virtù proprio dev’essere, allora è arrivato il momento di ripartire. E il cinema lo farà… in automobile, proprio nel luogo in cui le quattro ruote sono nate: al Lingotto. E’ quasi pronto il primo progetto concreto per la realizzazione di un drive in nel cuore della città che dovrebbe vedere la luce a brevissimo, ovviamente, entro l’inizio o dell’estate. L’idea nasce dalla mente creativa di Roberto Indiano presidente di Dimensione Eventi che, al posto di starsene con le mani in mano durante queste lunghe settimane di lockdown in cui tutti i suoi spettacoli musicali e teatrali sono andate in fumo, si è messo a tavolino con il Lingotto per l’ideazione del tanto atteso drive in. Mai come in questo momento tornato di moda da un passato prossimo alla “Grease” che sa già di futuro complici i cambiamenti dovuti al coronavirus.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++