Ancora una bomba d’acqua nel Torinese: famiglie evacuate a San Mauro

Il maltempo continua a flagellare il Torinese. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, dove, nel pomeriggio, si è registrata una nuova bomba d’acqua. Evacuate oltre dieci famiglie in via Sesia, altre potrebbero essere evacuate tra non molto per via dell’esondazione del rio Sant’Anna. Sul posto i vigili del fuoco.

Forti piogge hanno colpito il capoluogo sabaudo: 30 le richieste di soccorso giunte ai #vigilidelfuoco, la maggior parte per allagamenti di scantinati e garage. Nella clip le operazioni di prosciugamento in atto nel comune di San Mauro Torinese #9giugno #Torino pic.twitter.com/qJnsWjE71Q — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 9, 2020