Ancora cantieri per il viadotto: «E dopo toccherà ai collaudi»

Scatterà martedì l’ora X per il viadotto che collega i corsi Sacco e Vanzetti e Marche. A oltre due anni di distanza dal primo di una serie di incendi che hanno danneggiato l’infrastruttura, il ponte rimarrà chiuso al traffico, dalle 9 alle 17, per consentire il sollevamento dell’impalcato danneggiato dai roghi.

Intervento cardine per proseguire, così, nel consolidamento strutturale necessario al ripristino definitivo dell’arteria. A cui faranno seguito, come da copione, successivi collaudi. «Finalmente spiega il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato -, viene rialzato l’impalcato del ponte con l’intenzione di mettere in sicurezza gli appoggi bruciati».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI