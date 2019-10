Ancora nessuna traccia del sub piemontese scomparso nel Lago D’Orta

Nel punto in cui il malcapitato si è immerso senza più riemergere il fondale supera i 100 metri di profondità. I vigili del fuoco lo cercano anche con l'impiego di un robot

Cresce, di ora in ora, l’ansia e parallelamente calano le possibilità che il sub piemontese Guido Ottobrelli, scomparso venerdì scorso nel lago d’Orta, durante un’immersione, possa essere ritrovato ancora in vita.

INGHIOTTITO DALLE ACQUE

Questa mattina sono riprese le ricerche con l’impiego di uno speciale robot dei vigili del fuoco di Venezia. Ma neanche l’impiego della tecnologia, al momento, sembra aver dato buoni frutti, Semplicemente il sub, originario di Biella, sembra essere stato inghiottito dalle acque.

VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Le ricerche dell’uomo, esperto di immersioni e istruttore della scuola sub di Biella, erano iniziate sabato scorso, alle prime luci dell’alba, grazie al lavoro di due squadre di sub dei vigili del fuoco rispettivamente del nucleo di Torino e di Milano.

IL FONDALE SUPERA I 100 METRI DI PROFONDITA’

Domenica è arrivata anche l’attrezzatura robotica per perlustrazioni e recupero in acque profonde, ma di Ottobrelli, al momento, ancora nessuna traccia. Nel punto in cui il malcapitato risulta scomparso il fondale supera i 100 metri di profondità.

AMICI E COLLEGHI PARTECIPANO ALLE RICERCHE

In superficie hanno lavorato anche i pompieri del distaccamento di Borgomanero con un’imbarcazione. Ieri hanno assistito alla ricerche anche amici e colleghi del circolo sub di Biella, che hanno ribadito che Ottobrelli è pratico della zona, conosceva molto bene quel punto del lago d’Orta ed è tecnicamente molto preparato. Le ricerche sono riprese anche questa mattina, al momento, ancora senza alcun esito.