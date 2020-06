E’ ancora notte fonda per i cinema: porte aperte al Massimo, poi l’Uci

Nonostante il via libera del Ministero, le serrande dei cinema torinesi restano ancora abbassate. Dovranno dunque attendere ancora qualche giorno i tanti che sognavano di poter tornare già da ieri a godersi un bel film sul mega schermo, seduti comodamente in poltrona.

Tutti chiusi i cinema in centro città, dalle multisala ai cinema d’essai, dal Reposi di via XX Settembre al Massimo di via Verdi, dall’Ambrosio di corso Vittorio ai cinema in gallerie: Lux e Romano. Luci spente anche al Centrale di via Carlo Alberto e al Classico in piazza Vittorio. E c’è chi ha deciso di rendere pubblico il proprio dissenso e spiegare la scelta di posticipare la riapertura. Come l’Ideal di corso Beccaria che su Facebook punta il dito contro le nuove direttive, giudicate «troppo tardive», denunciando anche «troppi costi da sostenere con tempistiche abbastanza lunghe». L’unica buona notizia arriva dal Massimo che riaprirà il 18, tra soli due giorni.

