“Ancora pochi passi”, Torino fa da sfondo al nuovo thriller di Pupi Oggiano [FOTO]

Concluse le riprese del film diretto dal regista-musicista: uscita in sala prevista nel 2020, Diego Casale protagonista

Storie, intrecci, misteri e, sullo sfondo, una Torino inedita e sorprendente. È questo il filo conduttore di “Ancora pochi passi”, il nuovo film di Pupi Oggiano con Diego Casale, Giorgia Lorusso, Omar Vestri, Valentina Anselmi e Maurizio Terenzi. Le riprese si sono concluse nei giorni scorsi alla Pieve di San Pietro di Pianezza, ma tutta la pellicola – che ha ottenuto il patrocinio del comune di Pianezza – è stata girata in Piemonte, tra Torino, il Lago d’Orta e Pianezza appunto. Unica eccezione una scena importante, girata in una villa del Varesotto.

Quattro i personaggi principali, che dopo un tortuoso percorso per le strade di Torino finiscono per sedersi intorno a un tavolo, di fronte all’enigmatica Frankie Converso. Ciascuno di loro racconterà una storia, ma tutti i racconti saranno legati da un filo conduttore, in un crescendo coinvolgente di pathos e tensione.

Un thriller vecchio stampo, di quelli capaci di mettere i brividi anche solo ascoltando la colonna sonora. Che, come per il precedente “La paura trema contro”, è firmata direttamente dal regista-musicista. Anche la sceneggiatura porta la firma di Pupi Oggiano, con la collaborazione di Gabriele Farina e Antonio Tentori, storico collaboratore – tra gli altri – di Dario Argento e Lucio Fulci.

Nessun mistero sulla data d’uscita del film, prevista nel 2020, dopo un importante e necessario lavoro di montaggio e post-produzione. Ventotto gli attori che fanno parte del cast: tra loro probabilmente si nasconde qualche eccellenza del futuro.