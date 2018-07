Ancora sangue sulle sponde. Olio anti-beoni sulle panchine

«Hanno ripreso a litigare e a picchiarsi». Il racconto è del presidente del comitato spontaneo “Sponde Dora e vie limitrofe”, Carmine Batilde. L’oggetto del contendere sono le solite sponde della Dora, tra via Bologna e corso Giulio Cesare. Anche se il problema, alle volte, colpisce anche il borgo fino a via Mondovì. L’ultima rissa nei giorni scorsi in Lungo Dora Savona. Con due stranieri a picchiarsi e il sangue sulla pavimentazione, insieme ai vestiti sporchi. «Erano una decina – prosegue Batilde – e questa non è una novità. Ogni pomeriggio le panchine si riempiono di personaggi che pensano soltanto a bivaccare. E questi sono i risultati, decisamente negativi». Polizia e ambulanze, chiamate da alcuni passanti, hanno fatto tappa sul lungo Dora Savona.

Motivo che ha portato alcuni residenti a passare dalle parole ai fatti, imbrattando le panchine e i muretti delle sponde con l’olio. «Così non si siedono e magari si spostano» raccontano dal comitato. «Non siamo d’accordo ma questo è il risultato dell’esasperazione. La gente non ne può più e si fa giustizia come meglio crede». Anni fa alcuni commercianti del Borgo Dora avevano persino sistemato dei vasi davanti ai negozi, per impedire agli ubriaconi di sedersi.

Ma quella dei “giustizieri” fai-da-te non è certo una novità. Un problema denunciato anche dal capogruppo di FdI della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi. «Una situazione sempre più inaccettabile – denuncia Alessi -. Invece di programmare solo eventi culturali qualcuno farebbe bene a pensare seriamente a come risolvere i problemi veri del Borgo. Dal 25 ottobre ho chiesto, con 430 firme di elettori, la convocazione di un consiglio sulle criticità di Aurora con la presenza del Sindaco, ma continuo ad aspettare…».