Ancora terapie per Sirigu, gara con l’Empoli a rischio

Ancora terapie per Salvatore Sirigu, infortunatosi nel derby con la Juve di una settimana fa e assente ieri contro il Sassuolo. Il portiere potrebbe saltare anche la partita di Santo Stefano contro l’Empoli, lasciando così il secondo Ichazo – che non sta sfigurando – a difendere la porta granata.

SI RIVEDE DAMASCAN

La squadra di Mazzarri ha ripreso oggi la preparazione con un doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla trasferta di ieri pomeriggio a Reggio Emilia; seduta tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. In gruppo si è rivisto Damascan, che ha smaltito lo stato febbrile. Domani in calendario un allenamento pomeridiano.