Ancora un crollo in una galleria dell’A6: «Il sistema autostradale è allo sbando»

Ancora un problema grave in una galleria autostradale dopo quelli sulla A26 e A10. Ieri sulla Torino Savona si è staccato del materiale dal lato del tunnel “Ricchini”, all’altezza del comune di Quiliano. La galleria è tornata agibile dopo che i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. In un primo tempo si era parlato di caduta di intonaco dalla volta.

La A6 è la stessa autostrada dove, lo scorso 24 novembre, è crollato una parte di viadotto travolto da una frana. L’Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la A6 che fa parte del gruppo industriale della famiglia Gavio, specifica: «Nella galleria di “Quiliano” sulla A6 non si è verificato alcun crollo di intonaco e neppure di cemento. Si è verificata, invece, solo una piccola nuvola di polvere di vernice che si è staccata dal fianco della galleria».

Sulla vicenda è intervenuto l’ex sottosegretario ai Trasporti e leader dei Sì Tav, Bartolomeo Giachino che in un lungo comunicato afferma: «Il sistema autostradale ligure e piemontese, fondamentale per il funzionamento del sistema economico del vecchio triangolo industriale, è messo molto male: vecchio e mantenuto male, è allo sbando». Giachino aggiunge: «Alla luce dell’ultima relazione ministeriale occorre varare urgentemente un piano delle autostrade del Nord Ovest. Due giorni fa il consiglio superiore dei Lavori Pubblici ci ha comunicato che 200 gallerie sono inadeguate e insicure».

L’ex sottosegretario rivolge poi un accorato appello al ministro delle Infrastrutture e alle concessionarie autostradali perché corrano rapidamente ai ripari, «altrimenti ne risentirà l’intera economia del Paese, a cominciare dal porto di Genova, di fatto, dal crollo del Morandi in avanti, quasi completamente isolato». Nello specifico, il consiglio superiore del Lavori pubblici, elenca alcune criticità come quella della galleria “Bertè” sulla A26, parzialmente crollata alla vigilia di Capodanno. Una tragedia sfiorata, non ci sono state vittime o feriti solo per una fortuita coincidenza.

Sempre sulla A26 tra le gallerie che compaiono nel dossier, ci sono il “Turchino”, vicino Genova e, più a nord, il “Mottarone”. E ancora, sulla A10 la “Coronata”, nei pressi del tristemente noto viadotto Polcevera e, ancora in Liguria, sono segnalate un’altra decina di tunnel sulla A12 Genova-Rosignano (tra cui sono a rischio la “Veilino”, la “Monte Sperone” e la “Maddalena”) e, sulla A7 Genova-Milano, la galleria “Serravalle”. Tra le tratte di competenza Aspi, sono anche segnalate una decina di tunnel sulle dorsali appenniniche fra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.