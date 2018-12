Ancora un incidente: auto fuori strada a Castellamonte, salvo il guidatore

Estratto dalle lamiere in condizioni non preoccupanti

Ancora un incidente sulle strade del Torinese nei giorni di festa. Nella tarda serata del Natale, 25 dicembre, intorno alle 23, un’autovettura è uscita fuori strada lungo la provinciale numero 565, nel territorio del comune di Castellamonte.

Alla guida dell’auto un pensionato di 67, estratto dalle lamiere e condotto all’ospedale di Ivrea in condizioni che non destano particolari preoccupazioni. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture.

Il guidatore intendeva immettersi sulla provinciale, ma ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro il guardrail per poi fermare la sua corsa lungo la scarpata, proprio ai lati della carreggiata.

Dopo una momentanea chiusura di circa un’ora, lo svincolo di Ozegna-Castellamonte è stato riaperto al traffico. Tempestivo l’intervento del personale del 118, dei vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte e dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che indagano sull’accaduto.