Ancora un’auto contro il dehors di un bar a Torino: nessun ferito grave

L'incidente all'incrocio tra via Domodossola e via Romagnano: in ospedale il conducente dell'auto, ma non rischia la vita

Ancora un’auto contro il dehors di un bar a Torino. Ma, come nel caso dell’incidente avvenuto venerdì sera in via Vigliani in cui ha perso la vita una donna, Maria Teresa Scarafile, si tratta di tragiche e agghiaccianti fatalità.

Questa volta l’incidente ha avuto luogo nella serata di ieri, sabato 30 giugno, nel quartiere Parella, all’incrocio tra via Domodossola e via Romagnano. Un’auto si è schiantata contro il dehors del bar Alessandria, che fortunatamente in quel momento era vuoto.

Da chiarire le cause che hanno portato all’impatto, molto probabilmente riconducibili a uno scontro tra diversi veicoli che ha innescato una carambola micidiale. Sul posto agenti di polizia, vigili del fuoco e personale sanitario, che ha condotto in ospedale il conducente dell’autovettura: non è in gravi condizioni.