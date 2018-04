Andare via troppo presto

C’è qualcosa di profondamente ingiusto quando una vita si spezza dopo appena quindici anni, quando l’esistenza è appena ai titoli di testa. È come se, assieme alla persona che non c’è più, tutto il mondo perdesse qualcosa di importante, una parte di sé, di vita, di futuro, di sogni, di canzoni, di diari riempiti di speranze e delusioni, momenti belli e momenti brutti.

Ed è per questo che ci si interroga. Perché si è talmente sgomenti (no, non esiste cinismo di cronista che possa negarlo) che occorre trovare una spiegazione razionale. È una forma di difesa, probabilmente. In ogni parte del mondo bambini e ragazzi muoiono nelle maniere più disparate, per le motivazioni più dolorose o più stupide. E un bagaglio enorme di sogni sparisce per sempre, sbiadendo anche nei ricordi.

Beatrice studiava musica, aveva accettato di fare la pendolare, oltre un’ora all’andata e una al ritorno tutti i santi giorni, per frequentare la scuola che aveva scelto, perché voleva diventare una cantante lirica, perché amava la musica. E crescendo, come tanti adolescenti, stava forse cercando di cambiare se stessa, di accettarsi di più, di avere un sorriso in più e qualche lacrima in meno.

Se n’è andata proprio lì, alla stazione, come una Anna Karenina fragile e piena d’amore, tra i compagni e le professoresse, tra altri pendolari e militari. Nessuno ha visto bene, nessuno ha capito cosa sia accaduto. Tutto troppo veloce. Come i suoi quindici anni. Ed è questo a suonare come una ingiustizia.