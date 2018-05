Sabato prossimo sarà un giorno particolare a Rittana, un paesino di 146 abitanti nelle valli cuneesi: quel pomeriggio infatti si inaugurerà un nuovo negozio di alimentari. Anzi, per meglio dire, l’unico negozio del paese, che mancava dal 2006 quando la signora Germana aveva abbassato per l’ultima volta la serranda. Quella serranda che sarà tirata su, adesso, da sua nipote Debora. Non è un caso che il negozio si chiami “Andata e ritorno”.

Le montagne piemontesi non sono soltanto la realtà turistica che ben conosciamo: ci sono luoghi meravigliosi che rischiano lo spopolamento. Qui da noi, a Locana, c’è un sindaco che regala 9mila euro (in tre anni) a ogni famiglia che si trasferirà vicino al Gran Paradiso, a condizione che possa iscrivere un figlio a scuola. Una buona politica quella di incoraggiare il ritorno alle valli e ai monti, ai piccoli borghi dove è possibile vivere a un’altra velocità. Ma non basta la buona volontà a livello locale.

Perché la montagna sopravviva occorrono politiche diffuse, che coinvolgano anche i trasporti (ve lo immaginate il tormento di un pendolare da Locana?), se non addirittura le possibilità di lavoro e non soltanto in ambito turistico-ricettivo. Sarebbe la maniera migliore di sostenere le persone coraggiose come Debora e tutti coloro che, a un certo punto, scelgono di salutare la grande città per regalarsi una vita diversa.