Da ‘Andrà tutto bene’ a ‘Non temere’: la Torino degli striscioni che non si arrende al virus [FOTOGALLERY]

Tanti anche gli striscioni dedicati a medici e infermieri, in prima linea nella lotta al covid-19

Torino non molla. Anzi, lotta con tutte le sue forze contro quel nemico invisibile ch’è il coronavirus. E lo fa anche attraverso gli striscioni. Esposti sui balconi, fuori agli ospedali, sui totem pubblicitari.

“Andrà tutto bene”, si legge da più parti. E poi quel ‘non temere’ che campeggia all’ingresso di una chiesa per dar forza a chi ha paura del mostro. Ma sono tanti, tantissimi, anche i messaggi rivolti agli angeli col camice bianco. Medici e infermieri, sempre in prima linea. Come quel “Grazie a tutti i medici” che si legge davanti al San Giovanni Bosco.

No, Torino non molla.