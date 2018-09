Andrea Delogu: «Sì, sono una vera rompiballe. Il cinema? Il mio cuore è in tv»

Piglio da gazzella, 36 anni, disinvolta, vincente, solare. E sportiva. Non poteva essere altrimenti Andrea Delogu, la regina di “B come sabato”, trasmissione sportiva di Raidue che ogni sabato, appunto, alle 13,30 conduce insieme a Gabriele Corsi e Marco Mazzocchi. Pallone di cuoio in mano e calzoncini corti, scende in campo nei nostri televisori mettendoci tutta la sua freschezza e umanità.

Andrea, che rapporto ha con lo sport?

«Sono sempre stata una grande sportiva, cosa che mi ha aiutato anche nel mio lavoro, perché sono abituata a procedere per obiettivi, per traguardi. Ho fatto per undici anni karate, disciplina della quale sono anche insegnante. Lo sport ha scandito la formazione del mio carattere. Ho fatto anche pallavolo e amo la bici».

E di calcio, se ne intendeva già?

«Ho studiato molto: giornali, interviste, programmi. La serie B è un mondo bellissimo».

Renzo Arbore l’ha rivoluta per “Guarda.. che stupisci”, le due puntate sulla canzone umoristica italiana previste a dicembre si Raidue.

«Sono onorata».

Si fa consigliare da tuo marito, l’attore Francesco Montanari?

«Proprio l’altro giorno l’ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto: “Sei il mio punto di riferimento”. Studia molto. Ora si sta preparando per interpretare Savonarola nella serie “I Medici” e deve imparare le battute in un inglese antico senza accenti».

E poi c’è la radio.

«Dal 10 settembre tutti i giorni dalle 14 alle 16 su Radiodue con Silvia Boschero conduco i “Sociopatici”. Di solito, facendo tv, sono abituata all’alternanza uomo-donna. Qui, invece, siamo due ragazze».

È vero che ha un rapporto stupendo anche con sua nonna Rina?

«È una di quelle donne cresciute in modo rigido, ma con un amore profondo. Se le chiedo una torta di mele, mi dice “no” e poi dopo due ore è in tavola. Se le dico che sto male, mi risponde “certo, vai sempre in giro nuda” e poi mi cura. Mi segue ovunque, in radio e in tv. Non è una mia fan, ma la prima critica radiotelevisiva, ed è tifosissima della Juve. Ha persino un salvadanaio bianconero».

Quando ha capito che voleva fare questo lavoro?

«A 13 anni, quando ho presentato il concerto di Cristina D’Avena a Rimini perché non c’era il presentatore: ho sentito la mia voce nelle casse e ho visto la gente in piazza che mi dava retta».

Difetti?

«Sono una rompiballe. Metodica. Non ho pietà per me stessa».

Pregi?

«Non mi arrendo, ma so quando arrendermi».

Radio, televisione, c’è chi dice che il suo viso potrebbe essere adatto al cinema…

«Tutte le volte che mi dicono: sei bravissima, perché non fai cinema? Mi offendo e rispondo: “Ma il mio lavoro è meno importante?” Io sto facendo televisione, la faccio con il cuore e mi chiedo perché la tv non sia vista con la stessa importanza, con la stessa parte di “figaggine”, di patinato che ha il cinema. Non sono attrice, ho studiato teatro ma oggi la mia vita è la televisione».