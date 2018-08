«Andrea mi ama e mi rispetta ma è presto per un altro figlio»

Lei lascia che gli altri sparlino, si costruiscano castelli in testa, entrino in ogni modo nella sua vita privata. Ma tanto solo Belen Rodriguez sa quello che prova per Andrea Iannone e come immagina il loro futuro insieme. E per una volta si è confessata liberamente in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando cosa la lega profondamente al suo compagno e quali sono i loro progetti in comune a partire da quello di un figlio. «Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene». Detto questo, Santiago è quanto di più bello le sia capitano nella vita: «Quando diventi mamma tutto il resto passa al secondo posto. C’è un prima e un dopo. Quando diventi mamma sei più forte e consapevole, ma hai anche tanti pensieri in più. La maternità mi ha cambiata, prima ero un’irresponsabile, più menefreghista, più spericolata». E poi c’è Andrea che ha colmato il vuoto esistenziale lasciato dalla separazione con Stefano De Martino: «Prima di amarmi, mi vuole bene. Che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono». Oggi, però, con il suo ex marito il rapporto è solido: da persone intelligenti, come ammette lei stessa, ci hanno messo un po’ ma alla fine hanno raggiunto un vero equilibrio ed è felice. Bella lo è sempre stata, sa benissimo lei per prima di essere un’icona soprattutto per il pubblico maschile, ma dice di non avere nessun segreto particolare. Fa attenzione a quello che mangia, non è golosa e non ha nemmeno bisogno di mettersi a dieta.