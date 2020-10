Andrea e Micol conquistano la tv con il numero nato nel lockdown

Il loro è un amore da capogiro, nel vero senso della frase. In grado di fare girare la testa anche agli spettatori di “Tu si que vales” nella puntata andata in onda sabato in prima time su Canale 5 che, con il suo 24,52 per cento di share, è risultata essere la più riuscita della serata. A contribuire al successo della trasmissione capitanata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, appunto, i due acrobati torinesi Micol Veglia e Andrea Cerrato, partner sulla scena e nella vita, che hanno conquistato l’unanimità della giuria e la quasi totalità del pubblico grazie a una inedita performance di Roue Cyr in coppia creata durante il lockdown. Uno dei pochi aspetti positivi del lungo periodo di isolamento cui gli artisti e la popolazione tutta è stata costretta, una delle poche fiabe che valgano la pena di essere raccontate. «Questo numero è nuovo per noi, l’abbiamo creato grazie al lockdown.

