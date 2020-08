Andrea Pirlo: “Dybala fa parte del progetto Juve”

Oggi la prima conferenza stampa ufficiale di Andrea Pirlo come tecnico della Juventus

Prima conferenza stampa ufficiale di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus.

L’ex centrocampista della nazionale, al suo primo incarico da tecnico, ha parlato alla stampa promettendo in primis di lavorare per portare nuovo entusiasmo in casa bianconera attraverso un calcio propositivo. La Juve di Pirlo dovrà avere dunque grande padronanza del gioco “bisogna sempre avere il pallone e quando lo perdiamo lo dobbiamo recuperare velocemente”.

Intanto i bianconeri si sono già riuniti ieri per il primo allenamento alla Continassa e Pirlo ha avuto così modo di dare le prime direttive di gioco ma anche di parlare con la squadra.

Nel corso della conferenza Pirlo ha avuto modo anche di soffermarsi su alcuni singoli come Arthur, “definito un ottimo centrocampista di costruzione che può ricoprire più ruoli”.

Ancora, Pirlo ha sottolineato come Dybala non sia mai stato sul mercato: “Per me è un giocatore importante. Appena rientrerà farà parte del progetto”.