Andreea Tolomeiu, bellezza sexy col sangue…rossonero

La top model originaria della Romania ma cresciuta in Italia, non si perde una partita della squadra di Gattuso

Bellezza sexy col sangue…rossonero. La top model Andreea Tolomeiu, originaria della Romania ma cresciuta in Italia, è tifosissima del Milan. Spettatrice fissa a San Siro, non si perde una partita della squadra di Gattuso. Ammiriamola in tutta la sua avvenente sensualità, in questa photogallery tratta dai suoi profili social.