ANGELA BARONE E “IL DESTINO IN UNA CHIAVE”: ROMANZO DAL MESSAGGIO PROFONDO

“Il destino in una chiave” (Pietro Pintore Editore) è certamente un romanzo, il primo di Angela Barone. Ma è anche la storia di una perseveranza che alla fine ha trovato una sua strada. Autrice che arriva dal mondo dell’università, della scuola ma anche della televisione (pubblica e privata), Angela Barone aveva lasciato questo progetto nel cassetto per diverso tempo, complice la malattia che ha affrontato con successo. Poi però il testo è riemerso, trasformandosi da sceneggiatura per il piccolo schermo a romanzo. Così la storia di Luisa e della sua avventurosa ricerca di un passato che nemmeno pensava di avere, tra passioni e oscure trame per un affresco originale e molto coinvolgente del Diciannovesimo secolo è diventato una realtà tangibile. E funziona, perché trasmette un messaggio positivo e di speranza, di fiducia incrollabile nel futuro anche quando tutto sembra mettersi al peggio. Un po’ l’augurio che l’Autrice rivolge ai suoi lettori.

“Il destino in una chiave”, Pietro Pintore Editore, 224 pagg. 16 euro.