Angelina Dimova, la tennista più sexy

Chissà se un giorno diventerà famosa come Maria Sharapova, suo idolo e punto di riferimento, o se riuscirà a conquistare un torneo dello Slam: per il momento, comunque, il successo sta arrivando lo stesso, più su Instagram che in campo per la verità.

Angelina Dimova è una giovanissima tennista ucraina che si è trasferita in Florida per affinare i suoi metodi di allenamento e per iniziare la carriera nel mondo pro. Purtroppo la pausa per il lockdown ha un po’ frenato i suoi progetti, anche se la bella Angelina non s’è persa d’animo.

Dopo aver fatto parlare di sé per i suoi esercizi fuori dal comune (una volta ha spostato una macchina a mani nude), ha iniziato a far incetta di follower grazie a foto decisamente sexy, in cui mette in mostra il suo fisico invidiabile, in particolare un lato B da urlo. E il tennis? Beh, per quello c’è tempo.