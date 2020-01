Ania Krosinska, da Playboy alla…politica ne ha fatta di strada l’ex bambina prodigio!!

Dalla copertina di Playboy alla…politica, ne ha fatta di strada Ania Krosinska!! Ex bambina prodigio negli scacchi, modella e attivista canadese di origini polacche, in passato, grazie alle sue forme incredibilmente sexy, la bella Ania, conosciuta dai suoi followers con il nickname di Charlie Riina, è riuscita a conquistarsi la copertina della nota rivista patinata per soli uomini. Lo scorso mese di ottobre, l’oramai ex fotomodella ha voltato radicalmente pagina candidandosi per il distretto di Humber River-Black Creek​​​​​​​ con il People’s Party, dove ha raccolto 397 voti​​​​​​​!! Niente male, non trovate?