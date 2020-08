Animazione e docufilm: tutti gli appuntamenti delle arene estive

Raramente come questa sera le offerte delle arene estive di cinema all’aperto offrono una varietà così ampia di film, documentari, animazione e attualità. L’arena Monterosa

propone “Iqbal. Bambini senza paura”, film animato pensato per i più piccoli ma sicuramente gradevole anche per il pubblico più adulto, che si concentra sulla lotta di un ragazzino contro lo sfruttamento lavorativo in Pakistan. Due film recentissimi nelle arene del Castello del Valentino (“Matthias & Maxime” di Xavier Dolan) e de Le Serre di Grugliasco (“Hammamet” di Gianni Amelio su Bettino Craxi, con un grande Pierfrancesco Favino), mentre a Palazzo Reale c’è un grande classico del cinema d’autore, “Viale del Tramonto” di Billy Wilder, imperdibile opera da vedere, o rivedere, su grande schermo: una grande diva del cinema muto non si arrende al passare del tempo e si rifugia nella sua villa decadente costruendosi un mondo immaginario. Infine, spostandosi un po’dalle solite arene cittadine, nella splendida cornice di Open Factory a Nichelino, in mezzo al verde, il festival Seeyousound mostra per la prima volta uno dei film più attesi dell’edizione 2020 sospesa a febbraio dal Covid-19, “A dog called money”, racconto musicale e viaggio intorno al mondo della cantautrice britannica PJ Harvey.