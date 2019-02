Anna Peekaboo cattura al primo sguardo

Anna Peekaboo è una giovane modella russa dal fisico prorompente e dallo sguardo magnetico. I suoi occhi sono quasi poetici, ma è il quadro d’insieme che la rende una delle giovani indossatrici dell’Europa dell’Est più seguite sui social network.

Una come lei, infatti, cattura al primo sguardo. Seducente, maliziosa, intrigante in ogni posa, ma con stile e senza mai scadere nella volgarità: forse è proprio questo il segreto di Anna Peekaboo, una di quelle che non ha bisogno di svestirsi per piacere.

Qualche volta, però, concede qualche scatto piccante al suo popolo di follower in costante aumento, che cade letteralmente in visibilio. La Peekaboo recentemente si è trasferita negli Stati Uniti dove, tra un servizio fotografico e l’altro, sta conquistando sempre maggiore popolarità.