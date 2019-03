Fuori Anna, Torino ora tifa per Guido

Per tutti è diventata la “nonna d’Italia”. «Quello che è successo è incredibile. Ovunque vado mi riconoscono e mi chiedono persino le foto», ha raccontato Anna Martelli, 72 anni da Pecetto dopo l’eliminazione da “MasterChef Italia” avvenuta la scorsa settimana. «Non posso più camminare per le strade di Torino – ha raccontato -. Io non sono abitutata… Ma la cosa che mi rende più felice è che sono soprattutto i giovani a dimostrarmi affetto e per me questa è la vittoria più bella. Vuol dire che sono una nonna speciale… Ora non ho più solo 8 nipoti ne ho tantissimi…». L’ex infermiera ha lasciato il programma di SkyUno – giunto quest’anno all’ottava edizione – tra le lacrime e gli applausi degli avversari, e l’elogio dei giudici, uno su tutti l’ultimo arrivato, quello pronunciato da Giorgio Locatelli subito dopo averle fatto togliere di dosso il grembiule più famoso d’Italia: «Il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere anche un po’ sopra le righe – ha sottolineato lo chef stellato – ha portato un sacco di allegria. In te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non vediamo neanche nei più giovani».

Da Pecetto a Cambiano. Da Anna Martelli a Guido Fejles, l’altro torinese rimasto in gara a “Masterchef Italia”. Il tifo dei due paesi sulla collina torinese – distanti uno dall’altro solo sette chilometri – si unirà questa sera e nelle prossime puntate a sostegno del 33enne avvocato praticante, entrato a “MasterChef Italia” per cambiare la sua vita: «Non mi piace molto questo fare l’avvocato – ha confessato -, preferisco cucinare. Ho deciso di studiare giurisprudenza più per cultura che per passione, e speravo che potesse darmi sbocchi professionali. Inoltre non era obbligatorio frequentare, e per me era un plus visto che sono molto pigro. Non so dire come sia nata la mia passione per la cucina: da che ho memoria mi piace cucinare. Forse mi piace cucinare perché mi piace mangiare». «Quando ho ricevuto il grembiule – ha continuato Guido – ho provato un tripudio di emozioni: gioia, incredulità. Quando sei a casa pensi a come ti comporteresti al posto di chi è di fronte ai giudici, poi quando ti ci trovi davvero non capisci più niente. Ho un unico grande timore: Iginio Massari. Non so fare i dolci e se dovesse arrivare lui non saprei cosa fare. Se dovessi vincere “MasterChef”? Parto per un viaggio in giro per i migliori ristoranti del mondo – ha aggiunto -: per cucinare bene bisogna mangiare bene e allenare il palato. Se non pensassi di poter vincere non sarei venuto. Sono molto competitivo: la competizione, quella sana, è costruttiva e gratificante. Vincere coi propri mezzi è una delle cose più belle che ci siano. Voglio vincere – ha concluso -: questa è una grande opportunità di mettermi alla prova».

La storia del programma parla a favore di Guido, visto che nelle precedenti edizioni si sono distinti già due torinesi. Federico Francesco Ferrero ha vinto la terza edizione mentre Alida Gotta si è piazzata seconda nella quinta. Guido Fejles, l’avvocato praticante di Cambiano, ha tutti gli ingredienti per lasciare il segno nell’ottava.