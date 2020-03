Fisico mozzafiato, la sexy ragazzona di Nižnij Novgorod sa come ammaliare i fan

La top model russa Anna Vyalitsyna è di una bellezza a dir poco sconcertante. Tipico fascino dell’Est abbinato ad un fisico mozzafiato, la sexy ragazzona di Nižnij Novgorod sa come ammaliare i suoi follower (su Instagram ha superato il mezzo milione di fedelissimi). Grazie alle sue forme spettacolari, la bella Anna si è conquistata non a caso le migliori copertine di Vogue, Elle, Glamour, Gloss e per 10 anni è stato presenza fissa di Sports Illustrated Swimsuit Issue.