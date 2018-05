Anna&Catia – Una squadra vincente per lo stile dei capelli

Uno staff di dieci professionisti (cinque parrucchieri, quattro estetiste e una beauty salon manager) al servizio del pubblico: è questa la formazione di Anna&Catia, parrucchiere e centro estetico attivo dal 2000 in via Medici del Vascello 8 e diventato con il tempo una vera istituzione non solo a Venaria.

Merito soprattutto dell’elevata professionalità, tratto distintivo del salone sin dai primi tempi come spiega Anna Maria Cariello:

«I nostri parrucchieri sono membri del Club Aldo Coppola, uno degli hair stylist più famosi al mondo e che tutti ci invidiano. Questo significa formazione continua e specifica nel settore, ma anche aver studiato tutte le sue tecniche innovative nel taglio e nella colorazione a cominciare dagli “shatush” che proprio lui ha inventato quasi vent’anni fa».

E significa utilizzare solo prodotti di altissima qualità, come quelli firmati L’Oréal. Il salone di parrucchiere si dedica quasi esclusivamente alle donne, ma anche ai bambini, e ha varie specializzazioni a cominciare da quella delle extension cucite, ma anche l’acconciatura sposa con trucco e make up professionale per il giorno più importante.

L’altra parte dell’attività è quella dedicata al centro estetico. Anche in questo caso, solo il meglio:

«Tutte le attrezzature sono firmare da Baldan Group, leader nel settore. Ci occupiamo di epilazione laser, cerette, pedicure, manicure anche con ricostruzione in gel delle unghie, ma uno dei nostri punti di forza è l’extension delle ciglia con la tecnica della laminazione che infoltisce e allunga in maniera naturale e antitossica».

E ancora, tecniche di massaggio all’avanguardia e ogni altra forma di trattamento per il benessere delle clienti.

Anna&Catia apre dal martedì al sabato con orario 9-18.30 (con l’eccezione del mercoledì nel quale la chiusura è alle 21) e la prenotazione è obbligatoria.

Contatti: 011.4527295

Mail: [email protected]