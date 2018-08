Annalisa, Sfera Ebbasta, Gigi D’Ag Il festival “Wake Up” è a Mondovì

Sarà la voce suadente di Annalisa (all’anagrafe Annalisa Scarrone) a inaugurare sabato 1° settembre dalle 21,30 negli spazi di piazza Maggiore a Mondovì, la terza edizione del festival Wake Up. Fino al 29 settembre, un mese al top. Tra i nomi più attesi, Sfera Ebbasta, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Riki, Irama e Mr Rain. La cantautrice savonese cresciuta alla scuola di “Amici” di Maria De Filippi, porterà nella cittadina monregalese le canzoni dell’ultimo album “Bye bye”, per l’unico concerto gratuito della rassegna. Dopo il successo del singolo apripista “Direzione la vita”, è ora la volta del brano che dà il titolo all’album ovvero “Bye bye”, tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2018. È già pronta una nuova hit. Si tratta di “Un domani”: «Rispetto ai miei esordi – racconta la ragazza dai capelli rossi – ho imparato a divertirmi e a farmi meno paranoie quando salgo sul palco».

Dopo questo appuntamento, “Wake Up” si trasferirà nei consueti spazi di Mondovicino Outlet Village. Tutti i colori dell’hip hop caratterizzeranno la maratona musicale dell’8 settembre. L’ospite più atteso della serata è sicuramente Sfera Ebbasta. Il re della “trap” è pronto a infiammare il pubblico grazie alle sue rime taglienti. Prima che microfoni e amplificatori passino a Gionata Boschetti (questo il suo vero nome) apre le danze il rapper americano Tekashi 61X9ine. A seguire, Mazay e Night Skinny. Una lunga notte tutta da ballare. Prime note alle 21,30. Le luci di “Wake Up” torneranno ad accendersi il 15 settembre. Dalle 15, l’incontro gratuito è con Federica Carta. Nella notte riapre il dancefloor a cielo aperto. Dalle 21 la consolle sarà in mano a Roberto Molinaro, seguito da Gigi D’Agostino. Sabato 22 settembre ecco il live show di tre artisti amati dai giovanissimi ovvero Riki, Irama e Mr Rain. Padroni della notte Gabry Ponte, Edmmaro e Fasma. L’ultimo appuntamento con “Wake Up” è per sabato 29 settembre. Ospiti, il trio Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed, mentre si balla con Dimitri Vegas e Like Mike, Headhunter, Merk & Kremont,Atmozfears e Shangui (www.wkup.it).