Anne Moore, la reginetta dei video imbarazzanti

Anne Moore è diventata una reginetta del web in un tempo relativamente breve, grazie all’eccezionale successo dei video “imbarazzanti” che l’hanno consacrata non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo.

Sono delle piccole clip dal contenuto volutamente equivoco, dove la bella e disinibita Anne si diletta a provocare e scandalizzare gli avventori di un centro commerciale, piuttosto che sconvolgere con ardite performance i dipendenti di una pompa di benzina.

La Moore ha già superato il milione di seguaci su Instagram (fatevi un giro sul suo account: #itsannemoore), dove non si contano i profili non ufficiali che i fan le hanno dedicato. Tutti le chiedono una sola cosa: “Quando ci vieni a trovare?”.