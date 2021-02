Annegò passando il confine: la Francia archivia il caso

La morte di Blessing Matthew, annegata mentre cercava di attraversare il confine tra Italia e Francia, resterà senza colpevoli.

La corte d’appello di Grenoble infatti ha bocciato l’appello dei legali di Tous Migrants, respingendo la richiesta di una nuova inchiesta e decretando l’archiviazione del caso.

Blessing Matthew, 21enne nigeriana, era annegata il 7 maggio 2018 nella Durance e il suo corpo era stato ritrovato alcuni giorni dopo nei pressi di una diga a una decina di chilometri da Briançon. Come era poi stato ricostruito dagli attivisti di Tous Migrant e Chez Jesus, Blessing quella notte era partita da Claviere insieme ad altri migranti per tentare di attraversare a piedi il confine con il Monginevro. Una “linea” tra Italia e Francia che oggi è attraversata soprattutto dai migranti che arrivano via terra, dalla rotta dell’Est, ma che tre anni fa era invece presa d’assalto dagli africani arrivati via mare e sbarcati nel sud Italia.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++