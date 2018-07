Annunciata la Wooooo! Edition di WWE 2K19!

2K ha annunciato la Wooooo! Edition di WWE 2K19, il nuovo capitolo del franchise di videogame WWE 2K. In onore del 16 volte WWE World Champion, icona pop e WWE Hall of Famer Ric Flair la WWE 2K19 Wooooo! Edition sarà prodotta in tutto il mondo in edizione limitata di 30.000 copie. La WWE 2K19 Wooooo! Edition sarà disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e Xbox One e includerà:

Accesso al Season Pass WWE 2K19 ;

Esclusivi personaggi giocabili WWE Hall of Famers: “Rowdy” Roddy Piper, Dusty Rhodes e Ricky “The Dragon” Steamboat;



Esclusivi personaggi giocabili: “Macho Man” Randy Savage (WrestleMania® VIII) e Undertaker (2002);



Esclusiva arena giocabile: Starrcade 1983;



Esclusivo abbigliamento in-game: Ric Flair (WrestleMania 24) e Charlotte Flair (WrestleMania 32);



Accesso ai contenuti bonus pre-ordine WWE 2K19 (personaggi giocabili Rey Mysterio “Royal Rumble 2018” e Ronda Rousey “WrestleMania 34/‘Rowdy’ Roddy Piper);

WWE SuperCard edizione limitata Superstar AJ Styles.

Esclusiva confezione Premium;



Un esclusivo anello WWE Hall of Fame in replica numerata;



Esclusivo “Stylin’ and Profilin’” Funko Pop di Ric Flair;



Un’ esclusiva placca commemorativa contenente un pezzo di uno degli abiti indossati da Ric Flair;



WWE SuperCard edizione limitata con Ric e Charlotte Flair.

“Per tutti i miei fan da tutte le parti del mondo, è eccitante vedere la mia carriera immortalata con la potenza dei videogiochi” dice Ric Flair. “Pochi nella loro vita hanno rappresentato al meglio il mantra ‘Never Say Never’ come Ric Flair, è quindi un onore celebrare la sua eredità attraverso la WWE 2K19 Wooooo! Edition,” dichiara Chris Snyder, Vice Presidente Marketing di 2K.

WWE 2K19 verrà rilasciato il 9 Ottobre 2018 per PS4, Xbox One e PC.