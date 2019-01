Annunciato anche WRC 8!

Dopo due anni di assenza, il leggendario WRC è tornato. Bigben e Kylotonn hanno annunciato che WRC 8, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship (WRC) 2019, sarà disponibile da settembre per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Grazie al supporto della community e alla grande esperienza derivante dall’eSports WRC Championship, Kylotonn è riuscita a migliorare ogni aspetto del gioco: grafica notevolmente superiore, tracciati più tecnici, pace note più chiare e una modalità carriera più ampia. WRC 8 andrà oltre quello che è stato WRC 7, specialmente per quanto riguarda le dinamiche di guida e la fisica dei veicoli.

Il 2018 è stato un anno epico per WRC, con il destino del titolo piloti deciso solo nell’ultimo appuntamento in Australia, e il 2019 si appresta ad essere altrettanto affascinante. In WRC 8 i giocatori potranno scegliere tra i migliori piloti dei team ufficiali della stagione 2019, che segna il grande ritorno di Sébastien Ogier (6 volte Campione del Mondo) del team Citroën Racing, accompagnato da Esapekka Lappi, mentre Toyota proverà a difendere il titolo costruttori ottenuto nel 2018 con Jari-Matti Latvala, Kris Meeke e Ott Tänak. Il 2019 vedrà inoltre il ritorno del leggendario 9 volte Campione Iridato Sébastien Loeb, che guiderà per Hyundai Motorsport in supporto a Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo. M-Sport Ford, conterà invece su Elfyn Evans e Teemu Suninen per tentare l’assalto alla vittoria.

WRC 8 offrirà inoltre una selezione di piloti di WRC 2 e di piloti Junior WRC oltre ad alcuni storici modelli che verranno rivelati a breve. Talento e concentrazione saranno necessari per avere la meglio in oltre 100 prove speciali, che si svolgeranno in 14 paesi. Migliora la tua auto fino a livelli di dettaglio senza precedenti e sviluppa il tuo team nella profonda e intensa modalità carriera.

Un nuovo sistema di gestione dinamica del clima è stato sviluppato per aggiungere elementi randomici all’esperienza di guida e aumentare il realismo del gioco. Riuscire a gestire il clima è una vera sfida per i piloti: una tenuta su strada differente, aggiustamenti ai settaggi della macchina, ottimizzazione della scelta degli pneumatici, informazioni in tempo reale dal team per essere sempre pronti ai cambiamenti climatici. Molto più che semplici effetti visivi, le condizioni climatiche saranno cruciali, specialmente nella gestione generale della tua carriera.