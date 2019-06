Annunciato LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker!

Warner Bros, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm hanno annunciato oggi LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker, un nuovo gioco per console che consentirà di rivivere i momenti più memorabili e l’azione sfrenata della saga attraverso la prospettiva unica di LEGO. LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker è il più grande gioco LEGO Star Wars mai sviluppato: contiene tutti e nove i film della saga Skywalker, compreso l’attesissimo epilogo della serie, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Il gioco, la cui pubblicazione è prevista nel 2020, consente di immergersi totalmente nella saga e lascia ai giocatori la libertà di scegliere, tra le centinaia di opzioni disponibili, i personaggi e i veicoli con cui affrontare un’avventura unica alla scoperta della galassia.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con il team di Lucasfilm Games, e pubblicato da Warner Bros, LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker sarà disponibile per Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

Parenti e amici potranno tuffarsi nella loro saga cinematografica preferita e rivivere i momenti cult di Star Wars , reinterpretati nella tipica chiave divertente e umoristica dell’universo LEGO. I giocatori potranno partire dall’episodio I con Star Wars: La Minaccia Fantasma, iniziare dalla trilogia originale con Star Wars: Una Nuova Speranza, o precipitarsi direttamente su Star Wars: Gli Ultimi Jedi o Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, entrambi pronti a debuttare nel mondo dei giochi LEGO Star Wars. Dal deserto del pianeta Geonosis, alle paludi di Dagobah fino ai campi innevati della Base Starkiller, ciascun giocatore sarà libero di visitare qualunque pianeta, in qualsiasi momento e nell’ordine desiderato. La galassia è un terreno di gioco tutto da esplorare.

“LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker segna il nostro ritorno al franchise che ha dato il via alla serie di videogiochi LEGO. Il gioco offrirà un’esperienza inedita nel mondo di LEGO Star Wars, in cui i fan avranno la libertà assoluta di esplorare la galassia di LEGO Star Wars“, ha dichiarato Tom Stone, amministratore delegato di TT Games. “È stato un piacere immenso partecipare al lancio del primo gioco LEGO Star Wars, ed è altrettanto emozionante oggi continuare la serie e contribuire alla creazione di una nuova era di giochi LEGO Star Wars.”

LEGO Star Wars™: La Saga Degli Skywalker presenta l’organico più ampio di personaggi giocabili di tutta la serie LEGO Star Wars, tra cui sono presenti le più grandi leggende di ogni era della saga Skywalker. I giocatori potranno scontrarsi contro le forze del male nei panni dei personaggi più amati come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 e altri eroi, oppure passare al lato oscuro con Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, Kylo Ren e tanti altri. Sarà anche possibile pilotare i veicoli più elettrizzanti di tutta la galassia. Si potrà viaggiare alla velocità della luce sul Millennium Falcon per seminare le navicelle imperiali, combattere contro i caccia TIE del Primo Ordine sugli Ala-X della Resistenza o partecipare alla corsa degli sgusci su Tatooine.

Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games, ha dichiarato: “Con la saga Skywalker che sta per volgere al termine, volevamo offrire ai fan un’esperienza di gioco totale, divertente e affascinante in tipico stile LEGO. Mentre i fan celebrano la chiusura di questo capitolo di Star Wars, LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker ricreerà tutte le avventure memorabili e quelle ancora da scoprire di Star Wars in quello che sarà un epico culmine dei nove film della saga.”

“Siamo emozionati di espandere l’eredità ventennale di LEGO Star Wars con questo imponente, nuovo gioco in cui i ragazzi e le loro famiglie possono unire le forze per esplorare insieme la galassia”, ha affermato Sean McEvoy, vicepresidente di Digital Games, The LEGO Group. “LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker contiene una quantità esorbitante di contenuti, è un punto d’accesso per tutta la galassia di Star Wars ed è caratterizzato da tutto il divertimento e il gameplay indimenticabile dei giochi LEGO che attirano giocatori di tutte le fasce d’età.”