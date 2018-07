Annuncio shock su Facebook: «Finiti i soldi, vendo un rene»

«Dato che la vita non bastona mai abbastanza, ho pensato di provare a vendere un rene o una qualsiasi parte del mio corpo per ottemperare ai debiti che ci stanno devastando». L’annuncio shock è stato pubblicato ieri mattina su Facebook. L’uomo disperato che l’ha postato sulla pagina “vendo svendo compro regalo in tutta Italia” è Paolo Sicuranza, 40 anni, disoccupato, residente a Scalenghe con la compagna di quattro anni più grande e i due figli di lei di 13 e 20 anni. «Non sto scherzando», giura Sicuranza, che offre un organo per diecimila euro e spiega di essere disposto a fare qualsiasi tipo di lavoro, «anche ridotto in schiavitù». «In questo momento – aggiunge – non mi sento uomo, perché l’uomo aiuta la propria famiglia, e io non riesco». Il lavoro (aveva un impiego precario e saltuario) «non arriva oramai da più di un anno e l’unica a lavorare in casa è la mia compagna». Che guadagna 760 euro al mese. «Ma 350 se ne vanno per l’affitto, quasi tutto il resto per le spese». E dal 26 giugno non vanno più da nessuna parte. Congelati sul conto che, spiega il 40enne, «è stato bloccato con un provvedimento di un giudice per un debito di 70 euro che riteniamo di non dover pagare». Tutto nasce con l’adesione a un contratto con un provider per la connessione a Internet che poi la compagna di Sicuranza «ha disdetto». La società, però, «chiede di pagare due rate da 35 euro l’una successive alla disdetta», e si è rivolta al tribunale. «Da quei settanta euro, tra precetto e spese si è arrivati a più di 2.000, e l’altra settimana l’ufficiale giudiziario ci ha notificato l’atto con cui viene bloccato il conto».

