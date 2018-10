«Anthonia era vittima della mafia nigeriana. Ughetto è innocente»

«Daniele Ughetto è innocente. Da sei anni lavoriamo per dimostrarlo, perché ci crediamo». Ma in ogni caso «tocca all’accusa», in questo processo d’appello bis che segue una pronuncia di primo grado che decretò l’assoluzione, «dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato». Un imputato, ripete più volte l’avvocato Stefano Tizzani nella sua arringa di tre ore e mezza, «contro cui non ci sono prove». E’ un processo indiziario, quello che dovrebbe concludersi domani con la sentenza, in cui un uomo è accusato di aver commesso un delitto che poi avrebbe raccontato nei suoi libri. Sono gli scritti di Ughetto, ha ribadito il pg Elena Daloiso, a incastrarlo.

