ANTICA SPESA- CAFFÈ DI TORREFAZIONE TORINESI, SONO L’UNICA ECCELLENZA IN UN’OFFERTA RICCA

C’è sempre un buon motivo per fare un salto all’Antica Spesa di via Carlo Capelli. L’ultima novità è il caffè. Quello sfuso, macinato al momento sia per la moka che per le macchine da espresso, a marchio Boutic Caffè con sei varietà (3 100% arabica e 3 miscele). E quello in capsula, compatibile con macchine Nespresso e Dolcegusto, a marchio Waycup. «Si tratta di capsule ricaricabili – spiega Giuseppe – con il tipo di caffè che si desidera. Inoltre la capsula non si butta più, così si diminuiscono anche gli sprechi».

Boutic e Waycup sono due aziende torinesi, perché la volontà dell’Antica Spesa è quella di premiare il territorio e le sue eccellenze. Così è anche per tutti gli altri prodotti: dai legumi alla frutta secca, dal riso alla frutta disidratata, farine di ogni tipo, passando per miele, thé e infusi vari, le uova fresche ogni venerdì, tante farine oltre al cioccolato e alle caramelle della Leone. E si può comprare anche on line.

Antica Spesa, via Carlo Capelli 21 Bis Torino.

Telefono: 338.2440643

Orario: 9-13, 16-19,30, lunedì 16-20.

Web: www.anticaspesa.it, negozio@anticaspesa.it