Antifurti negli alloggi vuoti per tenere lontani gli abusivi

In corso Salvemini gli abusivi erano arrivati prima ancora dell’emergenza Covid. Parcheggiati sulla banchina con i camper, erano entrati nelle case Atc. Uno schema che si ripete in tanti quartieri. Prima i mezzi posteggiati che fungono da punto di osservazione sulle case. Poi l’ingresso forzando la porta con i minori, particolare che rende quasi impossibile lo sgombero. A Torino le case popolari vuote perché in manutenzione o in attesa di lavori sono sono 1201. Di queste, 172 sono occupati da irregolari, in gran parte nomadi. In pratica, un alloggio su sette. Nel complesso di Città Giardino, un anno fa, una famiglia se n’era andata scortata dalla polizia, che aveva placato una rissa scoppiata con i residenti infuriati. La polizia municipale allarga le braccia: «Fatichiamo a difendere così tanti alloggi non assegnati», ammette Emiliano Bezzon, capo dei vigili.

