Anziana aggredita da una coppia di ubriachi: salvata da un agente libero dal servizio

Tentata rapina, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e minacce aggravate. Sono le accuse a carico di Pier Luigi De Saro, 41 anni, residente a Torino e Giulia Demuro, 29 anni, domiciliata ad Alessandria, arrestati dagli agenti delle Volanti. Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, in via Dante, la coppia, in evidente stato di ebbrezza, aveva accerchiato un’anziana e, stringendola contro il muro, l’aveva minacciata con un bastone e una bottiglia di birra: “Dacci i soldi, altrimenti ti picchiamo e ti uccidiamo“.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

L’assistente capo di polizia Raffaele Viscardi, in quel momento libero dal servizio, si è accorto dell’aggressione ed è prontamente intervenuto in soccorso della donna. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il poliziotto – che nel frattempo si era qualificato – è stato insultato, picchiato e addirittura morso a un braccio dalla 29enne. Riconosciuto il collega nei guai, due agenti della Penitenziaria – anche loro in borghese – gli hanno dato una mano facendo terminare la zuffa.