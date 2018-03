Anziana aggredita da un cane nel Biellese: è grave al Cto

Come ogni giorno la pensionata 87enne aveva portato da mangiare ai due animali in un capannone vicino casa

Come ogni giorno aveva portato da mangiare a quei due cani in un capannone vicino casa. Un gesto d’amore, il suo. Oggi, però, è stata aggredita da uno dei due animali e, ora, versa in gravi condizioni all’ospedale di Cto di Torino.

E’ successo nel Biellese, vittima un’anziana di 87 anni. Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasportata in elicottero al nosocomio del capoluogo piemontese: ha riportato numerosi politraumi alle braccia e alle gambe e, anche in virtù dell’età, si temono possibili complicazioni.

IL FATTO.

L’aggressione si è verificata in un capannone di Portula. La pensionata si recava lì tutti giorni per sfamare due cani legati alle catene. Dunque, non era proprio una sconosciuta. All’improvviso un meticcio di grosse dimensioni si è scagliata contro di lei. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno sentito il 52enne proprietario del capannone e dei due cani. Gli animali sono stati affidati al canile di Cossato.