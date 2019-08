Anziana cade in casa di riposo: è grave per un trauma cranico

Un’anziana è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Chivasso in seguito alle ferite riportate in una caduta in casa di riposo durante lo spostamento dal letto a una carrozzina. Un’operazione di routine che in un attimo si è trasformata in un dramma e per la quale adesso è stata aperta un’inchiesta.

L’incidente risale allo scorso 13 agosto. Secondo quanto è stato ricostruito, la donna è caduta mentre un paio di operatori della struttura in cui è ospite da tempo la stavano trasferendo sulla carrozzina con l’aiuto di un sollevatore. Un’operazione che come si può immaginare in una casa di riposo viene compiuta più volte al giorno e su diversi ospiti, ma quel pomeriggio purtroppo è accaduto un imprevisto che rischia ancora oggi di trasformarsi in tragedia. L’anziana, dopo essere “scivolata” dalle mani degli operatori che hanno tentato di trattenerla quando si sono resi conto che stava cadendo, ha infatti battuto la testa sul pavimento della camera da letto. Ovviamente è stata subito soccorsa dal personale che ha provveduto alle prime cure e nel frattempo ha chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha provveduto al trasporto dell’anziana all’ospedale di Chivasso, dove è ancora ricoverata da quel momento.

Nei giorni successivi il nipote della donna ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Chivasso, mettendo nel mirino la presunta imperizia di chi stava utilizzando il sollevatore e spiegando che in passato c’erano stati altri episodi di presunti disagi patiti dalla pensionata. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti del caso per stabilire se tutte le precauzioni siano state utilizzate ed eventuali responsabilità per l’incidente.