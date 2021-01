Anziana dona gli organi. Primo trapianto del 2021

Una donna che muore per emorragia cerebrale ma che dona alcuni suoi organi per salvare altre vite.

È la prima storia, triste e felice allo stesso momento, del 2021 che proviene dall’ospedale di Rivoli, dove nella notte di martedì è stato effettuato un prelievo di fegato e reni da parte dell’équipe di Anestesia e Rianimazione e della Camera operatoria. Ora gli organi della 80enne sono stati messi a disposizione dei centri trapianto italiani.

Si tratta della prima donazione di organi a scopo di trapianto avvenuta nel nuovo anno in Piemonte. «Un grande gesto di solidarietà che ha permesso di salvare più vite, reso possibile dalla particolare sensibilità della famiglia, che ha acconsentito senza alcuna esitazione al prelievo, anche per onorare la memoria della donna, persona che nel corso della propria vita si era distinta per la generosità e l’impegno verso il prossimo.

