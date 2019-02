Anziana morta a Torino per avvelenamento da monossido

Un’anziana è morta, questa sera a Torino, in via Murialdo per avvelenamento da monossido di carbonio. Il monossido sarebbe fuoriuscito da una caldaietta difettosa nell’appartamento al civico 48 di via Murialdo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici e gli infermieri del 118. Con l’anziana è stato trovato morto anche il suo gatto.