Anziana ritira 3mila euro alle Poste. Uno zingaro la pedina per rapinarla

Il fatto risale al 12 settembre scorso, quando un uomo ha tentato di rapinare una donna di 80 anni e solo l’intervento di un passante ha evitato che il tentativo andasse a buon fine. Lunedì mattina il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri: si trovava nel campo nomadi di via San Pietro Val Lemina a Pinerolo.

Tre mesi fa, l’anziana pinerolese si era recata all’ufficio postale di Pinerolo perché doveva ritirare del denaro, ignara che un uomo di 42 anni l’avesse “puntata” e volesse rapinarla. La donna è salita su un taxi ed è tornata tranquillamente a casa, ma il rapinatore l’ha seguita, l’ha fermata sotto la sua abitazione, l’ha spinta per terra e le ha strappato la borsa a tracolla, per poi darsi alla fuga.

Ma le cose non sono andate come sperava, perché un passante, un uomo di 46 anni di Pinerolo, l’ha visto ed è riuscito a farsi riconsegnare la borsa, prima che il malvivente salisse sulla Fiat Panda di colore grigio, con targa contraffatta, e facesse perdere le sue tracce.

Le indagini però non gli hanno lasciato scampo e l’altro ieri i carabinieri della sezione operativa di Pinerolo si sono presentati al campo nomadi per ammanettarlo in esecuzione di un’ordinanza del giudice di custodia cautelare in carcere e accompagnarlo al Lorusso e Cutugno di Torino.

La donna se l’è cavata con un grosso spavento e l’intervento del passante è stato provvidenziale, perché ha permesso di recuperare la borsa con l’intero bottino: circa 3mila euro in contanti.