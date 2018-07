Scomparsa da casa questa mattina, il suo cadavere è stato trovato nel pomeriggio dai vigili del fuoco nel torrente Cimena a San Raffaele. Si tratta di un’anziana di 77 anni residente a Castiglione Torinese.

I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno provando a far luce sulla vicenda per stabilire le cause della morte della donna.