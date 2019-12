Anziana truffata e derubata dai finti vigili: le portano via mille euro e la fede nuziale

Finti vigili truffano anziana portandole via mille euro e la fede nuziale. E’ successo nei giorni scorsi, in un appartamento di via Somalia, a Moncalieri. Vittima: una donna di 80 anni. La malcapitata ha aperto la porta a due uomini, che si sono presentati vestiti come due agenti della polizia municipale. In realtà si trattava di truffatori.

INGANNATA DAI FINTI AGENTI

I finti agenti hanno detto alla donna che erano lì per consegnarle un avviso. Poi, con una scusa, le hanno detto di tirare fuori gioielli e soldi perché avrebbero potuto rovinarsi a seguito dei lavori che sarebbero stati fatti sulla strada di lì a poco. La donna, allora, ha preso tutto quel che aveva in casa, in quel momento: poco più di mille euro, qualche gioiello e la fede nuziale. I malviventi l’hanno distratta, hanno arraffato il malloppo e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

CARABINIERI SULLE TRACCE DEI BANDITI

L’anziana si è accorta quasi subito del raggiro e dei gioielli spariti, ma ormai era troppo tardi per riuscire a fare qualcosa. Ha quindi telefonato ai parenti e, poco dopo, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Tocca ora ai militari dell’Arma provare a risalire all’identità dei banditi.