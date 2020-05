Anziani morti in Rsa: aperte tre inchieste per omicidio colposo

Se ne sono andati senza poter abbracciare un’ultima volta figli e nipoti. Vittime di un morbo maledetto che ha privato le famiglie anche della possibilità di un addio dignitoso ai propri cari. Sono gli anziani morti nelle case di cura del Piemonte. E adesso, per la prima volta a Torino, assumono la veste formale di presunte vittime nei fascicoli aperti per omicidio colposo. Una svolta importante, quella decisa dalla nostra Procura che fino a questo momento aveva deciso di procedere senza ipotesi di reato. Che da un lato potrebbe essere dovuta alla necessità di effettuare accertamenti che un “modello 45” non consentirebbe perché questo tipo di fascicoli non autorizza gli uffici ad affrontare certe spese per accertamenti e consulenze. Ma dall’altro dà l’idea che in alcuni casi il quadro sia divenuto più chiaro e le indagini siano entrate nel vivo.

