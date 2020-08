Anziani storditi e derubati. Arrestati due fratelli di Ciriè

Stordivano gli anziani con lo spray al peperoncino per poterli derubare con tutta calma. Due fratelli di Ciriè sono stati arrestati ieri mattina per concorso in rapina aggravata e furto in abitazione aggravato ai danni di tre anziani ma le loro vittime potrebbero essere molto più numerose.

I due fratelli, di 42 e 46 anni, sono stati catturati dai carabinieri di Reggio Emilia a Volpiano e a Nichelino. Infatti i tre colpi di cui sono accusati sono tutti avvenuti a Reggio Emilia nel novembre 2019 ma secondo gli inquirenti potrebbero essere solo «la punta di un iceberg». Secondo le accuse dei militari, i due prendevano di mira gli anziani, li ingannavano spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine o tecnici di società erogatrici di servizi, e arrivavano a stordirli con lo spray al peperoncino per derubarli dei risparmi e di altri oggetti di valore. I truffatori inducevano gli anziani a prendere denaro e oro convincendoli che per acqua contaminata o perdite di gas dovessero metterli al sicuro, «in frigorifero». Una vittima è stata privata anche della fede nuziale della defunta moglie.

